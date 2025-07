I promotori della proposta di legge Diritto a Stare Bene in municipio

l Sindaco¬†Michele Guerra¬†ha ricevuto, questa mattina in municipio, i promotori della proposta di legge di iniziativa popolare¬†"Diritto a Stare Bene". Erano presenti¬†Francesco Maesano¬†ed il professor¬†Paride Braibanti. Il Sindaco¬†Michele Guerra¬†ha dichiarato: ‚ÄúLa raccolta firme per la proposta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: proposta - promotori - legge - diritto

Il progetto di legge NCC √® finalmente realt√†. E chi meglio di uno dei suoi principali promotori pu√≤ raccontarlo alla categoria? ? Luned√¨ 14 luglio alle 18:30, in diretta Facebook sulla pagina di Sistema Trasporti, l‚ÄôOn. Andrea Caroppo ‚Äď Vicepresidente dell Vai su Facebook

I promotori della proposta di legge Diritto a Stare Bene in municipio -; 'Diritto a stare bene', lanciata da Torino la proposta di legge per una psicologia pubblica e gratuita; Il voto fuorisede potrebbe diventare legge: è iniziata la raccolta firme.

'Diritto a stare bene', lanciata da Torino la proposta di legge per una psicologia pubblica e gratuita - Presentazione a Palazzo di città dell'iniziativa popolare per la salute mentale. Scrive torinotoday.it

‚ÄúDiritto a Stare Bene‚ÄĚ: a Torino la proposta di legge per un Servizio Psicologico pubblico e gratuito - Presentata a Torino la proposta di legge popolare ‚ÄúDiritto a Stare Bene‚ÄĚ per creare un servizio psicologico nazionale pubblico e gratuito per tutti. Secondo quotidianopiemontese.it