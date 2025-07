Box Office ITALIA | Jurassic World batte Superman nel weekend

Nel weekend di cinema in Italia è andata in scena la sfida dei blockbusters hollywoodiani, con Jurassic World: La Rinascita e Superman protagonisti di un testa a testa emozionante. La presenza dei due kolossal ad alto potenziale ha caratterizzato il risultato al Box Office ITALIA, ma senza grossi entusiasmi. Secondo i dati raccolti da Cineguru, infatti, l’incasso complessivo è stato 4.98 milioni di euro, in grosso guadagno rispetto allo stesso weekend del 2024 (+61%), ma in contrazione rispetto allo scorso weekend (-19%), quando in programmazione c’era il solo Jurassic World: La Rinascita. Il testa a testa tra i dinosauri della Universal e le gesta di Superman di fatto poteva offrire numeri più importanti, ma in tempi di caldo estivo è meglio accontentarsi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

