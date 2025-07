Arezzo, 14 luglio 2025 – Il festival Orientoccidente fa tappa a Terranuova Bracciolini con un appuntamento speciale e inedito, pensato e prodotto appositamente per l’edizione di quest’anno. Mercoledì 16 luglio, alle ore 21.30 in piazza delle Torri, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Terranuova Bracciolini e Materiali Sonori presentano Patrilineare – Una storia di fantasmi, un concerto-reading ispirato all’omonimo libro di Enrico Fink. Sul palco, insieme all’autore, anche Arlo Bigazzi e Michele Di Martino. Lo spettacolo si configura come un viaggio tra musica e parola, una narrazione che si muove tra memoria storica e ricordi personali, intrecciando esperienze familiari con le grandi vicende del Novecento, e offrendo spunti di riflessione ancora oggi profondamente attuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercoledì a Terranuova concerto-reading in piazza delle Torri