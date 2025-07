Scuola | Valditara annuncia per settembre oltre 54mila assunzioni di docenti comuni di sostegno e di religione

Aria fresca, ossigeno, nelle aule scolastiche italiane: da settembre un’infornata di nuovi docenti sarà una importante spinta al funzionamento del sistema in tutta Italia e a tutti i livelli. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, annuncia di aver firmato il Decreto per le assunzioni dei docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 20252026, per un totale di 48.504 posti, dei quali 13.860 sul sostegno. Con un successivo Decreto del Ministro, inoltre, sarà disciplinata l’assunzione di 6.022 docenti di religione, in seguito al concorso bandito del 2024. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Scuola: Valditara annuncia per settembre oltre 54mila assunzioni di docenti comuni, di sostegno e di religione

Posti disponibili docenti e ATA dopo i pensionamenti dal 1° settembre 2025. Elenchi per provincia [AGGIORNATO] - Dopo le domande prodotte dal personale docente e ATA entro il 21 ottobre, gli uffici scolastici provinciali pubblicano gli elenchi dei posti che restano disponibili dopo i pensionamenti dal 1° settembre 2025.

Riconferma docenti sostegno: il Tar respinge la richiesta di sospensiva, ma c’era un errore nel ricorso. Ecco perché l’udienza di Settembre sarà anticipata al 21 maggio - "Leggiamo dalla stampa una notizia non corretta, ovvero che il Tar Lazio avrebbe respinto l’istanza, presentata da FLC CGIL e Gilda, di sospensiva urgente del decreto ministeriale per garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’a.

