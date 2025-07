Mondiale per Club Trump resta sul palco con il Chelsea Il capitano Reece James | Non voleva scendere

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha celebrato la vittoria del Chelsea nella finale del Mondiale Fifa per Club contro il Paris Saint-Germain (Psg) sul palco allestito al MetLife Stadium di New York, nonostante i calciatori del club londinese gli avessero chiesto di scendere. Presente allo stadio dove l’anno prossimo si disputerĂ la finale della Coppa del Mondo Fifa, al fischio finale il presidente Usa, contestato dal pubblico, ha partecipato alla cerimonia di premiazione a seguito della vittoria per 3 a 0 dei blues sui campioni d’Europa parigini. Sceso in campo insieme al presidente della Fifa Gianni Infantino e alla moglie Melania, Trump ha stretto la mano ai giocatori, dando ad alcuni una pacca sulla spalla, consegnato a DĂ©sirĂ© DouĂ© del Psg il premio di miglior giovane del torneo, al portiere del Chelsea Robert Sánchez il guanto d’oro e a Cole Palmer dei blues il riconoscimento di miglior giocatore della finale (avendo segnato due goal e fornito un assist nell’arco della partita). 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Mondiale per Club, Trump resta sul palco con il Chelsea. Il capitano Reece James: “Non voleva scendere”

Una presenza inaspettata, forse di troppo, come testimonia il volto stupito di Reece James poco prima di sollevare al cielo il trofeo del Mondiale del Club. Il terzino sembra quasi chiedere a Trump: «Ma non va via?». Il presidente degli USA, però, decide di rest Vai su X

3-0 al Paris Saint Germain, il Chelsea vince il Mondiale per club. Doppietta di Palmer e gol di Pedro per gli inglesi, la finale disputata davanti al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Vai su Facebook

