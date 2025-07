Sinner-Alcaraz vola su Tv8 e Sky ascolti vicini ai 6 milioni per la finale di Wimbledon

Sono stati rilasciati i dati d’ascolto della finale di Wimbledon 2025, che ha visto Jannik Sinner battere Carlos Alcaraz e dare all’Italia il primo trionfo ai Championships nella storia del tennis italiano in fatto di singolare maschile, il secondo di un qualunque professionista tricolore dopo Sara Errani e Roberta Vinci in doppio nel 2014. La finale è stata vista da 4.028.000 spettatori su Tv8, per un’audience del 29,7% che è sostanzialmente da record per eventi che non hanno connotazione calcistica. E diventa anche il match più visto in chiaro extra-Rai, superando la finale del Roland Garros tra i due stessi protagonisti di ieri (3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Alcaraz vola su Tv8 e Sky, ascolti vicini ai 6 milioni per la finale di Wimbledon

