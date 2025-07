Osimhen il Galatasaray prova l’affondo decisivo | continuano gli incontri col Napoli a distanza Tmw

Victor Osimhen è stato chiaro: vuole andare al Galatasaray. La proposta del club turco al Napoli è di 40 milioni da versare subito, piĂą ulteriori 35 milioni rateizzati. I colloqui tra i due club stanno continuando affinchĂ© si trovi un accordo definitivo, specialmente per quanto riguarda le garanzie bancarie del Gala. Riprendono gli incontri tra Napoli e Galatasaray per Osimhen. Come riportato da Tuttomercatoweb: Il Galatasaray non molla e anzi, è pronto all’affondo decisivo. Prosegue infatti il lavoro diretto della dirigenza del club di Istanbul per arrivare al grande obiettivo Victor Osimhen. Ora a distanza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

