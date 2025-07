A Padula nasce Viali di Lavanda il primo lavandeto del Vallo di Diano

È nato a Padula “Viali di Lavanda – Experience, Relax, Walk”, il primo lavandeto del Vallo di Diano, sorto grazie alla passione e alla visione di Teresa Tierno, giovane imprenditrice padulese. Il progetto Un ettaro di terreno è stato trasformato in un’oasi di bellezza, sostenibilitĂ e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

