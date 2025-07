Lavori in autostrada chiuso per una notte il tratto tra Castelletto e Besnate

Proseguono i cantieri in autostrada: in arrivo una nuova chiusura notturna. Lo comunica Autostrade per l'Italia: sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), per consentire le attivitĂ di ispezione e manutenzione del viadotto Ticino e delle gallerie, dalle 22 di mercoledì 16 alle 6 di giovedì 17. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALTEDO-FERRARA SUD VERSO PADOVA Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21,00 di lunedì 7 alle 5,00 di martedì 8 luglio, sarà chiuso il tratto compres

Lavori per riasfaltare via Crispi, previste limitazioni: sottopasso chiuso di notte

