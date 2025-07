Perin Juventus ai titoli di coda l’addio è ormai cosa certa | restano questi tre club sulle tracce del portiere Le ultimissime

Il futuro di Mattia Perin, portiere classe 1992 della Juventus, sembra ormai lontano dalla Continassa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'estremo difensore è pronto a lasciare i bianconeri nel corso di questa sessione estiva di mercato. Diversi club italiani hanno già messo gli occhi su di lui, tra cui Sassuolo, Bologna  e Cagliari, mentre dal Milan era partito un iniziale interesse prima che i rossoneri virassero su Terracciano.

Il mercato dei dilettanti: l’ormai ex portiere del Sansepolcro piace a numerosi club. Bindi nuovo collaboratore tecnico all’Alberoro. Lombardi torna al Foiano, asta per Vaccarecci - AREZZO Il Foiano riporta in amaranto il centrocampista classe 1998 Francesco Lombardi, nell’ultima stagione al Cortona Camucia dove ha realizzato ben 8 reti.

Finisce il Mondiale per Club della Juventus, al termine di un percorso piuttosto mediocre, che l'ha vista vincere contro Al-Ain e Wac, ma perdere contro le due squadre europee incontrate City e Real. Ma questo è stato il mondiale di Di Gregorio! Il portiere ex M Vai su Facebook

Juventus, 3 nomi per sostituire Perin; Ufficiale, Perin torna al Genoa: depositato in Lega il contratto del portiere; Juventus-Perin, accordo per il rinnovo. Poi tocca a Gatti: cifre e dettagli.

Juve, Perin nel mirino del Sassuolo - Mattia Perin, secondo portiere della Juventus, potrebbe lasciare i bianconeri in questa sessione di mercato per un club che possa dargli l'opportunità di giocare titolare. Scrive tuttojuve.com