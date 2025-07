Lite in una casa aggredita una dottoressa del 118 | arrestata una donna

Un episodio di violenza si è verificato, sabato sera, all’interno di un’abitazione a Battipaglia, a seguito di una lite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso, ma una donna presente in casa ha aggredito fisicamente una dottoressa per motivi in corso in accertamento. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: lite - casa - dottoressa - donna

