Tour de France 2025 la tappa dopo il giorno di riposo Toulouse-Toulouse | il finale può regalare sorprese

Oggi è grande festa in Francia per celebrare l’anniversario della presa della Bastiglia ed il Tour non si ferma, ma vivrĂ il giorno di riposo nella giornata di domani. Si torna poi a correre mercoledì e sarĂ una tappa particolare, anche perchè riprendere dopo la sosta regala sempre un po’ di sorprese. PERCORSO OTTAVA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Si parte e si arriva a Toulouse. Saranno quasi 160 chilometri difficili da prevedere e soprattutto le squadre dei velocisti possono fare grande fatica a tenere sotto attenzione la corsa e la fuga. I primi tre GPM sono di quarta categoria e possono essere il trampolino per lanciare la fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, la tappa dopo il giorno di riposo Toulouse-Toulouse: il finale può regalare sorprese

Oggi parte l’edizione 112 del Tour de France, l’appuntamento più importante della stagione che si preannuncia assai spettacolare. Sulla carta c’è un favorito d’obbligo: il campione uscente Tadej Pogacar, protagonista di una prima parte di 2025 straordinaria. Vai su Facebook

Tappa 10 oggi, Tour de France 2025: Ennezat/Le Mont-Dore Puy de Sancy, percorso e altimetria - Sette salite di seconda categoria nella giornata della presa della Bastiglia, festa nazionale della Repubblica francese. Lo riporta today.it

TOUR DE FRANCE. TAPPA 10, TAPPA DURISSIMA SU E GIU' PER I VULCANI - In più, proprio per celebrare la festa nazionale gli organizzatori hanno inventato una tappa davvero micidiale: 4. Scrive tuttobiciweb.it