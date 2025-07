Napoli i dettagli dell' operazione Beukema e i precedenti affari con il Bologna

Napoli, 14 luglio 2025 - Dopo un lungo tira e molla, alla fine la telenovela della prima parte dell'estate del Napoli è arrivata a una conclusione: l'accordo con il Bologna per Sam Beukema è stato trovato, consegnando così ad Antonio Conte quello che potrebbe essere l'ultimo (ma solo in ordine cronologico) tassello per rinforzare la migliore difesa d' Europa della scorsa stagione.  I dettagli dell'accordo per Beukema e i precedenti affari tra Napoli e Bologna.  Naturalmente per il futuro tutto si azzera a livello di numeri, ma il telaio del reparto difensivo che nel campionato alle spalle, quello vinto, ha incassato appena 27 reti è intatto, per un dato non eguagliato da alcuna squadra del vecchio continente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, i dettagli dell'operazione Beukema e i precedenti affari con il Bologna

In questa notizia si parla di: napoli - beukema - bologna - dettagli

NM Live – Napoli? Lang e Beukema due innesti mirati, De Bruyne è una star - Salvatore Esposito, Giubilato, Di Vicino, Salvione, Pasino e Petrazzuolo sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.

Napoli su Beukema dopo Marianucci, avversari in Coppa Italia - Il Napoli perde Juan Jesus per infortunio, ma conta di recuperare presto Alessandro Buongiorno e intanto testa Rafa Marin.

Calciomercato.com – Quanto ha pagato il Napoli Beukema - 2025-07-13 18:04:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Il difensore aveva già l’accordo con De Laurentiis, l’intesa tra club raggiunta dopo che i rossoblù hanno abbassato le richiesta Dopo un lungo tira e molla, Bologna e Napoli hanno trovato un accordo per Sam Beukema.

#Napoli, ci siamo: c'è l'accordo con #Bologna e #PSV per #Beukema e #Lang, i dettagli Vai su X

Beukema-Napoli, ci siamo: affare in dirittura d’arrivo Sam Beukema è sempre più vicino a vestire l’azzurro: il Napoli e il Bologna stanno definendo gli ultimi dettagli della trattativa per il difensore olandese. Le parti sono in contatto continuo: restano da limare so Vai su Facebook

Sky Sport – Napoli, accordo con il Bologna per Beukema: i dettagli; Napoli, ci siamo: c'è l'accordo con Bologna e PSV per Beukema e Lang, i dettagli; Napoli, è fatta per Beukema: accordo trovato con il Bologna. Affare da 31 milioni più bonus.

Napoli, i dettagli dell'operazione Beukema e i precedenti affari con il Bologna - Da Savoldi a Verdi, passando per Giaccherini, Britos e Diawara: sono tanti i nomi passati dal club felsineo a quello partenopeo, con alterne fortune. sport.quotidiano.net scrive

Napoli, ci siamo: c'è l'accordo con Bologna e PSV per Beukema e Lang, i dettagli - È fatta per Beukema e Lang, attesi nei prossimi giorni a Napoli e pronti per il ritiro di Dimaro. Scrive msn.com