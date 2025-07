Irlanda gli scavi dell’orrore | si cercano gli 800 bambini sepolti nell’ex istituto religioso di Tuam

In questi istituti si trovavano donne che erano rimaste incinte fuori dal matrimonio, per proteggerle dai giudizi e dalla violenza della popolazione. All'interno di quelle stesse case, però, si ipotizza che accadesse l'inimmaginabile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Irlanda, gli scavi dell’orrore: si cercano gli 800 bambini sepolti nell’ex istituto religioso di Tuam

In questa notizia si parla di: irlanda - scavi - orrore - cercano

Irlanda, 800 neonati sepolti da suore in fosse comuni: al via gli scavi per trovare i resti - Un’escavatrice inizierà oggi a raschiare la terra di un sito a Tuam, in Irlanda, di 5.000 metri quadrati dove si ritiene che l’ordine di suore Bon Secours abbia seppellito 796 neonati morti nella casa per madri e bambini di St Mary tra il 1925 e il 1961.

Irlanda, l’orrore di Tuam: 796 neonati sepolti dalle suore in fosse comuni. Al via gli scavi.

Orrore in Irlanda, si scava nel giardino di una struttura cattolica: 800 bimbi sepolti - Tutta l'attenzione dei media e della gente è concentrata su una struttura cattolica, definita "degli orrori". affaritaliani.it scrive

L’Irlanda vuole identificare circa 800 bambini sepolti in una fossa comune: via agli scavi nell'orfanotrofio cattolico - Si pensa che siano quasi 800 i resti dei bambini nella Casa del Buon Soccorso a Gakway ... Da corriere.it