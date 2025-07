Roma Hermoso in bilico | il Valencia osserva Gasperini decide

È cominciata ufficialmente la nuova stagione della Roma, con il raduno dei giocatori al centro sportivo di Trigoria sotto lo sguardo attento di Gian Piero Gasperini. Tra chi deve guadagnarsi la conferma figura Mario Hermoso, reduce da una stagione difficile e segnata dagli infortuni. Dopo un avvio in giallorosso e una parentesi poco brillante al Bayer Leverkusen, il difensore spagnolo è ora chiamato a convincere il nuovo tecnico per restare in rosa. Ma intanto, secondo quanto riportato da Il Tempo, c’è chi osserva con interesse: il Valencia avrebbe già sondato il terreno, pronto ad approfittare di un eventuale via libera da parte della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Hermoso in bilico: il Valencia osserva, Gasperini decide

