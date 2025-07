Meteo Guliacci fiammata africana | 40 gradi chi non dormirà la notte

Prepariamoci alle giornate più roventi dell'estate 2025. La previsione è quella di Mario Giuliacci, che dal suo sito meteogiuliacci.it parla di temperature di nuovo intorno ai 40 gradi "specie in alcune aree del Sud e Isole". A spingere l'innalzamento è l'Anticiclone africano, con Giuliacci che parla espressamente di " fiammata africana " destinata a estendersi presto anche il Centro, con il Nord che si "salverà " dal caldo estremo ma che dovrà fare i conti con i temporali. La data da segnare con il classico circoletto rosso sul calendario è quella di domenica 20 luglio, quando inizieranno i giorni di passione soprattutto per chi si troverà in Puglia, Calabria e Sicilia: si registreranno " notti tropicali, caratterizzate da temperature minime superiori ai 20°C in gran parte di queste regioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meteo Guliacci, "fiammata africana": 40 gradi, chi non dormirà la notte

