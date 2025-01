Quotidiano.net - Mps vuole Mediobanca

Leggi su Quotidiano.net

Da preda a cacciatore. La catarsi è servita: la banca più antica del mondo ancora in attività cerca di entrare nel salotto buono del capitalismo italiano. Non da ospite, ma comprandolo. Montepaschi spariglia le carte del risiko bancario e lancia a sorpresa un’offerta pubblica di scambio totalitaria su, realizzando di fatto il terzo polo bancario italiano dopo quelli di Intesa Sanpaolo e Unicredit. L’operazione valuta Piazzetta Cuccia 13,3 miliardi, per un prezzo implicito di 15,992 euro per azione che riconosce un premio del 5,03% rispetto alla chiusura di giovedì a Piazza Affari. Prezzo che, per inciso, il mercato ha già abbondantemente superato nella seduta di ieri, doveha guadagnato il 7,7% a 16,47 euro, mentre Mps ha lasciato sul terreno il 6,9% a 6,49 euro. L’istituto senese offre 23 azioni proprie per ogni 10 azioni, con l’obiettivo di delistare il titolo della banca d’affari dalla quotazione su Euronext Milan.