Iodonna.it - “In Levare” a Roma e gli altri eventi da non perdere

Leggi su Iodonna.it

I nomi più interessanti della danza contemporanea, italiana e no, animano il cartellone di In Levare, a, fino al 20 maggio. Sempre nella capitale, al Palazzo Esposizioni ha da poco aperto la quattordicesima edizione della rassegna di classici della storia del cinema: A Qualcuno Piace Classico. Sopravvissuta all’Olocausto: «Mia madre ad Auschwitz mi urlò Lea corri!» X Leggi anche › Giorno della Memoria 2025: il 27 gennaio non è solo una data sul calendario Lezioni civili, laboratori, incontri nelle scuole e spettacoli nel palinsesto di Le parole di Hurbinek, dedicato al pensiero sull’Olocausto e alle sue vittime.