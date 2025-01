Ilrestodelcarlino.it - Il mistero del carabiniere: “Non merita la medaglia”. Il nipote: basta fango

Ferrara, 25 gennaio 2025 – “su mio zio, quellala”. Il caso è ufficialmente scoppiato. E per le strade della minuscola frazione argentana di Filo, terra che fu casa della gloriosa Coopcostruttori, poco più di duemila anime tra Ferrara e Ravenna, da giorni non si parla d’altro. Al centro della discussione, c’è la figura dell’appuntato, classe 1906, Giuseppe Vassallo, arrivato in forza alla stazione filese nel 1937 e trovato cadavere (l’omicidio è uno dei tanti dell’epoca irrisolti) l’8 maggio 1945 lungo l’argine del Reno. Motivo del contendere? Il suo passato da internato nei campi di concentramento. Una notizia oggi fortemente contestata dall’Anpi, del “tutto infondata”. Perché Vassallo “non fu un eroe, bensì molto vicino ai tedeschi”. E se il suo nome, dal 9 ottobre scorso, compare sulla sede di Ferrara dell’Associazione nazionale carabinieri, lunedì, giornata della Memoria, avrebbe dovuto ricevere unad’onore.