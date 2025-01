Anteprima24.it - ‘Almasri assassino, Nordio dimettiti’, la rete ‘A pieno regime’ protesta in via Coletta

Tempo di lettura: 2 minutiNel giorno del ministroa Napoli non mancano le polemiche. Tra queste, uno striscione affisso in viafirmato dalla‘A:“Questa mattina siamo giunti a Castel Capuano a trovare il Ministro della Giustizia Carloper ribadire le responsabilità sue e del governo Meloni nell’aver riportato a casa, con un volo di stato, un criminale di guerra ricercato con un mandato di cattura della Forte Penale Internazionale per crimini contro l’umanità. Una vergogna tutta italiana quella di rilasciare il capo della Polizia Giudiziaria Libica accusato di decidere vita e morte di centinaia di migliaia di migranti, con annesso scaricabarile per cercare di non assumersi le proprie responsabilità.Ma non solo, é accusato di gestire quel traffico di denaro e di scafisti nella tratta dei migranti, proprio quel traffico che questo stesso governo aveva proclamato a gran voce di voler contrastare.