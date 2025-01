Spazionapoli.it - Sorpresa Napoli, De Laurentiis piazza un colpo da novanta: affare ai dettagli!

Ultime Calcio– Prosegue il mercato invernale del. Il club azzurro è vicinissimo are undada regalare ad Antonio Conte. Sono ore caldissime in casa. Dopo aver lavorato a lungo alla cessione di Khvicha Kvaratskhelia, il club azzurro ha incassato una grossa somma di denaro che però sarà in parte reinvestita sul mercato. Ad oggi, infatti, la rosa necessita di essere puntellata in attacco, motivo per il quale Antonio Conte potrò contare su un nuovo innesto. Non a caso, il presidente Destarebbe chiudendo unda-Adeyemi si avvicina al: accordo vicino tra i clubIlè pronto a ripartire dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG. Il sostituto del georgiano sarà con ogni probabilità Karim Adeyemi, in forza al Borussia Dortmund.