Salto con gli sci Coppa del Mondo 2024 25 | sigillo di Nika Prevc a Zao la migliore azzurra è ancora Lara Malsiner

pone il suonella prima gara sul trampolino normale di Zao, appuntamento valido per ladelfemminile/25 dicon gli sci. La classe 2005 di Kranj ha dominato sul trampolino Yamagata HS102, trionfando con il punteggio totale di 220.1; a premiare la slovena è un secondoda 121.6, che le ha permesso di superare la norvegese Thea Minyan Bjoerseth, al comando dopo il primo turno e che ha chiuso al secondo posto con 217.5 punti totali. Completa il podio sul terzo gradino la veterana austriaca Eva Pinkelnig, che sta vivendo un grande periodo di forma nel nuovo anno e ha concluso con 212.5, davanti alla tedesca Agnes Reisch e all’altra austriaca Jacqueline Siefriedsberger.Gara caratterizzata dal forte vento frontale, in cuiha messo in luce tutte le sue qualità sfornando unda 104,5 metri, sfiorando anche il record del trampolino.