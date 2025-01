Mistermovie.it - Mister Movie | The Substance: Un Horror che Fa Storia con le Nomination agli Oscar

Theha segnato un traguardo storico nel panorama cinematografico, diventando il settimo filmad essere candidato come miglior film. Diretto dalla talentuosa Coralie Fargeat, il film-drama del 2024 ha ottenuto ben cinque, tra cui miglior regista, miglior attrice protagonista, miglior sceneggiatura originale, e miglior trucco e acconciatura. Questo film audace ha suscitato molte reazioni, tra cui l’elogio per le sue innovative scelte stilistiche e l’intensità della trama.La trama di The: una narrazione inquietanteNel film, Demi Moore interpreta Elisabeth Sparkle, una celebrità ormai in declino, che trova una via di fuga nella tentazione di assumere una droga sperimentale. La sostanza ha un effetto sorprendente, creando una versione più giovane e perfetta di lei, chiamata Sue, interpretata da Margaret Qualley.