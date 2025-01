361magazine.com - Mediaset: le iniziative in ricordo delle vittime dell’Olocausto

In occasione del Giorno della Memoria,si impegna a tenere viva nella mente dei telespettatori una pagina cruciale della storia, con diversee una campagna istituzionale proposta su ogni rete televisiva, radio e properties social e web.La campagna Viva La Memoria invita il pubblico ad approfondire l’argomento con video-testimonianze online integralmente sul sito diha a cuore il futuro, e incoraggia chi ha una storia di deportazione in famiglia a contribuire inviando la propria. Tale campagna, dal 20 al 27 gennaio si declinerà in uno spot in onda su tutti i canali del Gruppo.E per riflettere sul capitolo più oscuro del Novecento – 17 milioni di morti, sei nella sola comunità israelita, tra il 1933 e il 1945 -, le retiprogrammano film, interviste, documentari, approfondimenti e servizi giornalistici.