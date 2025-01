Inter-news.it - Lautaro Martinez vede tre bandiere italiane: classifica marcatori Inter All-Time

è tornato a segnare con regolarità, avanzando con decisione nellaAll-in maglia. L’attaccante argentino adesso ha nel mirino tre calciatori italiani che hanno scritto la storia nerazzurra. E le occasioni di sorpasso diventano ghiotteMILANO – La rete dia Praga è importante per diversi motivi. In primis perché si tratta del gol decisivo nello 0-1 di Sparta Praga-, che vale altri tre punti in. E permette all’di avvicinarsi agli Ottavi di Finale di UEFA Champions League ma senza passare dagli Spareggi. Si tratta del secondo gol stagionale in Europa del numero 10 argentino nonché dell’undicesimo in tutte le competizioni. Le reti disono suddivise tra Serie A (8), Champions League (2) e Supercoppa Italiana (1).