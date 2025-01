Pronosticipremium.com - Como-Atalanta, il pronostico di Serie A: sì all’Over e combo per temerari

Neanche il tempo di digerire le coppe europee che è già tempo diA, con una 22ª giornata pronta a tenerci incollati ai teleschermi. Il programma partirà questa sera con Torino-Cagliari, di scena nel capoluogo piemontese, mentre il sabato si aprirà con la sfida tutta lombarda tra, alle 15:00 allo Stadio Senigallia. Match tutt’altro che scontato tra due squadre con una filosofia di gioco ben precisa, volta ad imporsi sull’avversario, senza aspettarlo passivamente nella propria metà campo.Un’iniezione di fiducia importante per la Dea il pokerissimo rifilato allo Sturm Graz in Champions League, un 5-0 roboante che blinda il play-off della competizione e riporta il sereno in un periodo non facile. Dal successo sull’Empoli datato 22 dicembre, l’ha collezionato tre pareggi consecutivi (Lazio, Udinese, Juventus) e la sconfitta nell’ultimo turno contro il Napoli, sanguinea in chiave scudetto.