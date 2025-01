Tvplay.it - Calciomercato Inter, la verità sul nerazzurro in uscita: l’agente parla chiaro

Leggi su Tvplay.it

L’sta compiendo tutti i ragionamenti del caso per non commettere passi falsi in vista dei prossimi mesi: sono arrivate anche le parole nette del.L’ha ancora davanti a sé tutta una seconda parte di stagione davvero intensa da dover affrontare. Gli impegni sono molteplici e le sfide sono ancora tante; il club deve perciò continuare a lottare su più fronti. Nel frattempo, in risposta a tutte le indiscrezioni delle ultime settimane, sono arrivate anche le parole deldel calciatore, lasulin(LaPresse) – Tvplay.itL’sa che c’è ancora tanto da fare tra campionato e Champions League, non tralasciando poi la Coppa Italia e quello che verrà con il Mondiale per Club. Simone Inzaghi sta perciò continuando a lavorare con i suoi calciatori, al netto di coloro che sono ancora indisponibili per problemi fisici.