Aldo Palmeri rompe il silenzio: "Io e Alessia stiamo vivendo una crisi, non ci sono terze persone di mezzo"

Pochi istanti faha rotto ilriguardo le voci dicon sua moglie,Cammarota, che conobbe a Uomini e Donne, e con la quale ha tre bellissimi bambini. Ecco le sue parole che ha affidato ad un reel di Instagram:Adesso basta parlo io, faccio chiarezza. Non volevo fare questo videostato costretto a farlo, semplicemente perché è stata tirata fuori una storia, una fanta storia di quello che è successo tra me e mia moglie. Tutte le coppie vivono un momento di difficoltà e noi questa volta volevamo far rimanere tutto in casa, i panni sporchi li volevamo lavare in casa, come non è successo in passato. Citre figli diche cercherò sempre di tutelare. Quello che è stato detto, quelle che stanno uscendo fuoridelle cose non veritiere. Ripeto io eabbiamo dei momenti, siamoun periodo di, ma questo non vuol dire che ci siano altredi, questo non vuol dire che io abbia fatto qualcosa di male o che le abbia mancato di rispetto come marito o come padre, perché ripeto l’di 10 anni fa non è quello di adesso e questo mi fa un male.