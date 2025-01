Zonawrestling.net - AEW: Match per l’International Championship annunciato per lo speciale Collision Homecoming

Leggi su Zonawrestling.net

IltitolatoperKonosuke Takeshita difenderà l’AEW Internationalcontro Katsuyori Shibata nella prossima puntata di. La sfida è stata lanciata da Takeshita durante l’ultima puntata di Dynamite e successivamente confermata dalla AEW.La card completa diAEW International: Konosuke Takeshita (c) vs Katsuyori ShibataDaniel Garcia & 2point0 vs Adam Cole, Kyle O’Reilly & Roderick StrongGates of Agony vs Buddy Matthews & Brody KingBig Bill vs Powerhouse HobbsFaccia a faccia tra Mariah May e Toni StormLa tradizione dial Daily’s PlaceIl Daily’s Place di Jacksonville è la casa storica della AEW, in cui si è tenuto il primo Fight for the Fallen. La AEW ha tenuto il suo primoil 1° gennaio 2020.