Abusi sessuali su nipote e figlia acquisita | arrestato 62enne

Tempo di lettura: 3 minutiNella notte, a seguito di una articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, il personale della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale di Benevento, congiuntamente a personale della Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato di questa Procura, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di un soggetto di 62 anni di Montesarchio, gravemente indiziato del delitto di violenza sessuale aggravata consumata e reiterata ai danni della giovanee delladella seconda moglie, sin da quando erano minorenni. In fase esecutiva ha collaborato alle attività di arresto e di contestuale attività di perquisizione domiciliare ed informatica la Polizia Postale di Cuneo, località dove si trovava l’indagato.