Cityrumors.it - Uccide il figlio neonato mettendolo nella neve: “Non pensavo sarebbe morta”

Leggi su Cityrumors.it

Una ragazza è stata arrestata dalla polizia per aver ucciso il propriodentro laper nascondere un segretocittà di Shiogama, situataprefettura di Miyagi, in Giappone, è stato registrato un evento drammatico salito agli oneri della cronaca per la sua gravità, che ha lasciato senza parola tutta la popolazione nipponica. Stando a quanto giunge dai media locali, tuttoavvenuto lo scorso 11 gennaio.ilmettendola: “Non” – Cityrumors.itUna donna, di ventiquattro anni, si è resa protagonista di un gesto che ora rischia di pagare amaramente. Una conseguenza di una azione causata forse dal troppo panico, forse dalla sua fragilità, ma non per questo meno grave, soprattutto visto l’esito che l’ha caratterizzata.