Spoiler Grande Fratello chi viene e chi va | pioggia di critiche e un premio molto sospetto

Le tanteavranno portato ripensamenti tra gli autori del? Dall’annuncio del ripescaggio alle ultime indiscrezioni, ecco cosa succederà durante la puntata di questa sera, giovedì 23 gennaioGiovedì 23 gennaio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.Nella puntata di stasera il verdetto del televoto: chi tra Federica, Iago, Helena, Jessica e Michael potrà rientrare a pieno titolo in gioco? Gli inquilini scopriranno che, a fronte del ripescaggio degli ex,ha riservato per alcuni di loro un “bonus”. Unche potrebbe celare il desiderio da parte del programma di volersi tutelare dalladidegli ultimi giorni.