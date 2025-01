Ilgiorno.it - Soccorre un’auto in panne, ma viene travolto e ucciso da un’altra macchina: muore in ospedale a 54 anni

Morimondo (Milano) – Era intervenuto suo carro attrezzi per prestare soccorso avettura ferma a bordo strada ed è statoda un altro mezzo. A perdere la vita un uomo di 54di Casorate Primo. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 gennaio sulla Provinciale 183, nei pressi di Morimondo, in provincia di Milano. Ricostruzione dell’incidente La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 18.30 e segnalava un incidente sulla direttrice che mette in collegamento Abbiategrasso, Ozzero e Gudo Visconti. Secondo la prima ricostruzione, il conducente che lo ha investito, un trentasettenne residente nel Milanese, stava procedendo ad andatura normale quando, complice il buio, non si è accorto della presenza dell’uomo al lavoro sulla carreggiata e lo ha