Scomparso il 27enne Gabriele Zamparini a Viterbo, l'appello della famiglia: "Aiutateci a ritrovarlo"

Da due giorni non si hanno più notizie di. Ildi Monterosi, in provincia di, è svanito nel nulla nella notte tra martedì e mercoledì. Le ricerche sono iniziate immediatamente dopo la segnalazione di scomparsa da parte dei familiari. A rendere ancora più inquietante la vicenda, il ritrovamento del suo camion di lavoro, parcheggiato nelle vicinanze di casa con le chiavi inserite. Le forze dell’ordine stanno indagando a fondo per chiarire le circostanzescomparsa e ritrovare il giovane il prima possibile. “Non sappiamo ancora nulla”, ha dichiarato un parente di, “è come se fosse inghiottito dalla terra”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuele Elo Usai (@elousai)L'articoloil: “” proviene da The Social Post.