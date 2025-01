Lanazione.it - Ricerca: fondi europei per il progetto dei microrobot che combattono i tumori

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 23 gennaio 2025 – Il Consiglio Europeo per lafinanzia con un ERC Proof of Concept ilSOFTINVADERS coordinato da Stefano Palagi, professore associato di bioingegneria presso l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Ilha l’obiettivo di sviluppare una nuova tecnologia a partire dai risultati delERC CELLOIDS, nel quale sono stati progettatiultra-soffici che possono muoversi in spazi molto ristretti. In particolare, grazie al nuovo finanziamento, Palagi e il suo team distudieranno il modo in cui ipossono penetrare dentro un tessuto tumorale per attivare procedure mediche mini invasive. Iultra-soffici: la nuova frontiera della medicina mini invasiva IlERC CELLOIDS, che si concluderà nel 2026, ha sviluppatomagnetici in grado di muoversi in ambienti confinanti e tra ostacoli, simulando il movimento nei tessuti corporei.