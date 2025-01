Ilfattoquotidiano.it - Quando Roberto Franceschi fu ferito a morte io c’ero: la scritta in Bocconi mi è ancora oscura

“Ae a tutti coloro che nella Nuova Resistenza dal ’45 ad oggi caddero nella lotta per affermare che i mezzi di produzione devono appartenere al proletariato”. Questasi può leggere alla base di un maglio degli anni 30 posizionato davanti all’Universitàche ricorda il sacrificio e ladi un suo studente ucciso per mano della polizia, durante gli scontri avvenuti nel tentativo di entrare in università per tenere una manifestazione aperta al pubblico la sera del 23 gennaio 1973. Che cosa possa significare questaper gli studenti di questa rinomata università è molto difficile da immaginare, e anche se laha intitolato l’Aula Maggiore ae ogni anno partecipa alla sua commemorazione questa frase appare conchiusa in un ermetismo novecentesco.