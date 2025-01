Ultimouomo.com - Perché per l'Inter è così difficile sostituire Calhanoglu

Bisognasse trovare un istante, in cui si è incrinato il grande momento dell’, molti tornerebbero agli ultimi minuti della finale di Supercoppa. I nerazzurri si sono appena visti rimontare due gol, e ora che la gara è agli sgoccioli l’impressione è che vogliano tirare il fiato e riorganizzare le idee, trascinando la partita ai supplementari. Al 93' minuto Calabria riceve un pallone orizzontale sulla destra e appoggia per Pulisic, mentre l’scivola ordinata in zona palla. Dalla sinistra si avvicina intanto Leao che, dopo aver stretto per aprire lo spazio alla discesa di Theo, decide di restare a ronzare lì sulla trequarti, attirato dal pallone come una falena. A un certo punto il portoghese cambia passo e decide di attaccare l’area di rigore. Asllani prova a partire con lui, ma Leao ha un altro passo: l’esterno riceve e serve Abraham, che chiude la rimonta e sfila la Supercoppa dalle mani dell’