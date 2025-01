Quotidiano.net - Oscar 2025: oggi arrivano finalmente le nomination

Leggi su Quotidiano.net

L’attesa è finita:23 gennaio sarannoannunciati i candidati agliper il. Le shortlist con leufficiali sarebbero dovute arrivare già nelle scorse settimane (per l’esattezza il 17 gennaio) ma l’Academy, in segno di rispetto per l’incendio che ha distrutto parte della città di Los Angeles e anche per salvaguardare l’incolumità di presentatori e addetti ai lavori, ha scelto di rimandare l’evento in cui rendere note le candidature. Ora la situazione di pericolo sembra essere rientrata e, per questo, dalle 14:30 – ora italiana – saranno disponibili i nomi degli attori, delle maestranze e i titoli dei film candidati alla 97esima cerimonia di premiazione degliche, lo ricordiamo, si terrà invece il prossimo 2 marzoal Dolby Theatre di Hollywood. Dove seguire gli annunci Quando a Hollywood saranno le 5:30 del mattino ma in Italia l’orologio segnerà le 14:30, in diretta dal Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles, saranno annunciati i candidati agli