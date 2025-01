Uominiedonnenews.it - Le Auto Dei VIP: Ecco Cosa Guidano Le Star!

Scopri lepreferite dalleitaliane e internazionali. Dalle supercar di Ronaldo al van vintage di Jovanotti, ogni modello racconta una storia unica.Lemobili dei personaggi famosi non sono mai scelte casuali. Ogni veicolo non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio riflesso della loro personalità, delle loro passioni e del loro stile di vita. Dalle supercar di lusso alle icone vintage, scopriamo quali sono i modelli preferiti dai VIP italiani e internazionali.Le celebrità non scelgono mai un’a caso: ogni modello racconta qualdel loro stile di vita, delle loro passioni e della loro personalità. Scopriamo quali sono lepiù amate dai VIP italiani e internazionali.Cristiano Ronaldo e la sua Bugatti ChironIl fuoriclasse del calcio, ora in Arabia Saudita, è un grande appassionato di supercar.