Lazio-Real Sociedad, Streaming Gratis: dove vedere l'Europa League in Diretta Live

Dopo aver dato spazio alla Champions, la giornata del 23 gennaio è tutta dedicata alle sfide di Europa, valide per la 7ª giornata. Tra queste ci sarà anche, sfida che andrà in scena a partire dalle 21:00. I biancocelesti stanno portando avanti un percorso importante oltre i confini nazionali: con 5 vittorie ed un solo pareggio, la squadra di Baroni è infatti al primo posto in classifica, a pari punti con l’Athletic Bilbao. Un pareggio ed un solo punto conquistato potrebbero portare Zaccagni e compagnimente alla certezza della qualificazione al prossimo turno.Ladovrà affrontare lache, invece, si trova al 13° posto momentaneo, in attesa di scoprire anche quale sarà il risultato di AZ Alkmaar-Roma. La formazione basca potrebbe giocarsi dunque una fetta importante del proprio percorso e con una vittoria e diversi risultati favorevoli potrebbe addirittura agguantare l’ottavo posto in classifica.