Inter-news.it - Lautaro Martinez come Adriano e occhio a quel precedente – CdS

ha trovato ieri sera la terza marcatura consecutiva in settimana, dopole contro Bologna ed Empoli. E c’è unche fa sognare l’Inter.ANCORA LUI –ha raggiunto ieri seranella classifica marcatori all-time dei giocatori dell’Inter in Champions League. Il Toro, segnando ieri contro lo Sparta Praga in Champions League, è arrivato a quota 14 gol. Si tratta del terzo gol settimanale dopoli a Bologna ed Empoli. Il Toro è ufficialmente tornato e finalmente sta trascinando la sua Inter a suon gol. Si tratta di una delle notizie più importanti per Simone Inzaghi, che per tutta la prima parte di stagione ha dovuto fare a meno del suo lider maximo, in termini realizzativi. A proposito del gol messo a referto ieri sera a Praga, il Corriere dello Sport rilancia un vecchio, che fa sognare il popolo nerazzurro.