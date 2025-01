Ilrestodelcarlino.it - Il tributo a Raina . Al teatro alla Scala il libro sulla "Diva": "Sul palco ero felice"

Ilè un po’ come casa sua.Kabaivanska ne conosce tutte le stanze, tutti i corridoi e naturalmente il miticoscenico che la accolse già nel 1961, da poco arrivata dBulgaria per studiare in Italia. "Ricordo che debuttaiPiccolacon un’opera di Malipiero e poi il maestro Antonino Votto mi volle per la ‘Beatrice di Tenda’ di Bellini. E mi trovai suldella grandeaccanto a Joan Sutherland. Incredibile", confida. E proprio quelche l’annovera fra le sue stelle più splendenti l’altra sera l’ha tornata a celebrare come meravigliosa, anzi "", titolo dell’elegante volume (a cura del giornalista modenese Fabio Ceppelli) che l’editore bolognese Scripta Maneant ha voluto dedicarle, un emozionante percorso fotografico attraverso la carriera di una primadonna che è stata anche – ed è ancora, nei suoi incantevoli 90 anni – un’impareggiabile icona di stile.