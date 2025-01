Ilrestodelcarlino.it - Il progetto ’Ravenna CCs’. Snam: "Entro febbraio offerta vincolante a Eni"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

IlRavenna CCS per la cattura e lo stoccaggio della CO2 avviato nel 2024 a Casalborsetti è, insieme al SoutH2 Corridor (la pipeline dedicata al trasporto di idrogeno), una delle due iniziative chiave del Piano Strategico 2025-2029 di, che prevede un aumento del 25% degli investimenti per la transizione energetica. "Investiremo 12,4 miliardi di euro per un’infrastruttura paneuropea in grado di gestire molecole tradizionali e decarbonizzate come gas naturale, biometano, idrogeno e CO2, garantendo sicurezza e sostenibilità e soddisfacendo al contempo l’evoluzione della domanda energetica". Lo ha dichiarato ieri Stefano Venier, amministratore delegato di, presentando alla comunità finanziaria il Piano, i cui due ambiti principali sono gli interventi in infrastrutture gas e nei business della transizione energetica.