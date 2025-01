Formiche.net - Il Mediterraneo al centro. L’Italia come snodo per innovazione e sostenibilità

Che cosa lega la connettività digitale, l’e lo sviluppo sostenibile nell’area del? Certamente un filo progettuale,la gestione dei cavi sottomarini, la sicurezza delle telecomunicazioni e il traffico dati. Ma anche lo status di un paese, molo naturale piazzato nel mare nostrum e regista del Piano Mattei per l’Africa che si intreccia, giocoforza, con queste tematiche. L’attenzione anche europea al settore è notevole, perché dal modus in cui verranno impostati i nuovi passi (politici ed operativi) in questa materia dipenderà gran parte del futuro anche industriale del continente.Qui PalermoSul punto è in corso a Palermo un momento di riflessione a più cervelli in occasione del “Digital Connectivity and Mediterranean: investment opportunities, innovation and sustainable development”, una due giorni, promossa dal Mimit in collaborazione con la piattaforma strategica D4D Hub della Commissione europea.