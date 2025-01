I 2 scudetti consecutivi di Alfredo Foni

Leggi su Ilnerazzurro.it

Inizialmente aveva anche cambiato i colori della maglia per poi tornare in brevissimo tempo di nuovo al nerazzurro. Nella stagione 1948-49 e dopo alcuni campionati in cui si era smarrita la vena vincente, i nerazzurri si rinforzano; arrivano, infatti, Nyers e Lorenzi. Costituiranno la base di quella che diventerà, nel tempo, una delle squadre più forti della storia del calcio. Nyers è considerato come uno dei più grandi giocatori di ogni epoca; Lorenzi era un attaccante sgusciante dal dribbling veloce e ubriacante. L’Inter vende poi al Bari Fiumi più molti soldi, riceve in cambio Tondonati e Maestrelli, quindi cede questi due giocatori alla Roma e prende Amadei.Nel 1949-50 arriva l’olandese Wilkes; la sua tecnica è genuina, ha un buon assist e un gran tiro. Ha un limite, s’innamora un po’ troppo del pallone e indugia nelle azioni personali.