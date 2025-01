Metropolitanmagazine.it - Erri De Luca: moglie, vita privata dell’autore de “L’età sperimentale”

Deha da poco pubblicato la sua nuova opera,, edita da Feltrinelli, diventata anche un documentario scritto e interpretato dallo stesso autore e disponibile dal 25 gennaio in esclusiva su RaiPlay.Stasera lo scrittore partenopeo sarà tra gli ospiti di Splendida Cornice, in onda a partire dalle 21:30 su Raitre. Napoletano, classe 1950,deve il suo nomignolo allo zio Harry che viene “italianizzato”. Dopo aver concluso gli studi a 18 anni si trasferisce a Roma dove aderisce al Gruppo di Agitazione Operai e Studenti confluito successivamente in Lotta Continua, del quale divenne il responsabile capitolino. Il primo romanzo arriva nel 1989 Non Molto Lontano Da Qui . Tradotto in francese, spagnolo, inglese e 30 altre lingue, tra il 1994 e il 2014 ha ricevuto il premio France Culture per Aceto, arcobaleno, il Premio Laure Bataillon per Tre cavalli, il Prix Femina étranger per Montedidio, il Premio Petrarca in Germania, Le Prix Européen de la Littérature a Strasburgo, il Premio Leteo in Spagna, il Premio Jean Monnet in Francia.