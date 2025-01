Andrea Stroppa il braccio destro di Elon Musk e la scorta dopo le minacce di morte | L’ho rifiutata

Leggi su Open.online

, ildiin Italia, ricevedi. C’è chi evoca Piazzalo Loreto e chi gli ricorda la fine di Aldo Moro. Ma lui in un’intervista al Giornale dice di non aver paura. Gli è stata proposta unache però ha rifiutato: «Sono una persona libera e voglio restarlo». Parla per messaggi da casa sua ai Castelli Romani con Hoara Borselli: «Non voglio fare casino, voglio lavorare». E sul saluto romano smentito dice: «È stato un gesto di esultanza di una persona emotiva. Il fascismo non c’entra niente».Il messaggio e il tweet«Quello è il saluto romano per gli americani, non è un saluto fascista. È un modo di salutare. Non c’è nessun riferimento al fascismo. Riguarda la storia romana. Poi se vogliamo discutere giorni interi su come si salutavano i romani, possiamo anche farlo.