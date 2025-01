Lapresse.it - Almasri in Libia, Piantedosi atteso in Parlamento. Schlein: “Meloni non si nasconda dietro ai ministri”

Leggi su Lapresse.it

Le opposizioni, unite, chiamano inGiorgiaperché “chiarisca” quanto accaduto con Najeem Osama. Il capo della polizia giudiziaria libica è stato arrestato domenica scorsa a Torino, su mandato della Corte penale internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità, ed è stato scarcerato ieri per poi essere riportato insu un volo di Stato italiano.Scarcerato, ira delle opposizioni“Le opposizioni insieme chiedono a Giorgiadi smettere di nascondersii suoi. Quello che è accaduto ieri è di una gravità inaudita. Altro che chiodi e cavilli. Chiediamo alla premier di venire a riferire in Aula, non ci fermeremo fin quando non avremo chiarezza e trasparenza. A Giorgiadiciamo di smettere di nascondersi nel Palazzo”, tuona Elly