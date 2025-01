Liberoquotidiano.it - Vanessa Incontrada, parole pesanti su Rossano

La Rai si ritroverà all' Eurovision 2025 una conduttrice famosa in Italia, pur non organizzando l'evento quest'anno: l'onnipresente Michelle Hunziker. Speriamo che a commentare torni la coppia Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. Molte canzoni di Sanremo già interessanti al primo ascolto. Stupisce Fedez in primis: un brano profondo e maturo che sembra scritto da Marilyn Manson. Svettano Giorgia,Noemi, The Kolors, Achille Lauro, Tony Effe, Olly, Gaia, Bresh e Francesca Michielin. Premio della Critica da dividere tra gli gli edulcorati Simone Cristicchi, Brunori SAS e Lucio Corsi. Molto più particolari Francsco Gabbani, Irama, Elodie, Emis Killa, ComaCose. Marcella Bella, in versione dance, è pronta a ripetere il successo dei Ricchi e Poveri. Quattro artiste stroncate da Francesco Prisco de Il Sole 24 Ore.