Psicologo scolastico come figura stabile la proposta dell’ordine professionale toscano per una scuola più attenta alla salute mentale

Psicologo scolastico debba essere una presenza stabile, integrata nel sistema. E non solo per i ragazzi: anche per i docenti, per i genitori, per tutta la comunità educativa". L'idea, sostenuta con forza dalla nuova presidente dell'ordine degli psicologi della Toscana, Annamaria Gulino, è quella di rendere questa figura stabile e integrata in ogni scuola.

Psicologo scolastico come figura stabile, la proposta dell'ordine professionale toscano per una scuola più attenta alla salute mentale. "Psicologo a scuola come figura stabile": la sfida di Gulino, prima donna a capo dell’Ordine nazionale. Servizio di psicologia scolastica, audizione in commissione sulla proposta di legge. Non solo lo psicologo in classe: quello che manca in Italia è la medicina scolastica. Scuola e Disagio giovanile: La figura dello psicologo scolastico diventa prioritaria. Psicologo a scuola: una presenza finalmente stabile? Diverse proposte di legge mirano a introdurre la figura in tutte le scuole. Ne parlano su altre fonti

Riporta orizzontescuola.it: Psicologo scolastico come figura stabile, la proposta dell’ordine professionale toscano per una scuola più attenta alla salute mentale - “Ritengo che lo psicologo scolastico debba essere una presenza stabile ... è quella di rendere questa figura stabile e integrata in ogni scuola. Intervistata da La Nazione, la dottoressa Gulino ...

Secondo lanazione.it: "Psicologo a scuola come figura stabile": la sfida di Gulino, prima donna a capo dell’Ordine nazionale - “La salute mentale è una priorità. I giovani chiedono ascolto, non possiamo lasciarli soli”. L’ansia, racconta la dottoressa, è il disturbo più diffuso ...

quotidianosanita.it comunica: Istituzione dello psicologo scolastico. Lazzari (Cnop): “Iniziativa di grande importanza” - 31 GEN - L'introduzione dello psicologo stabilmente nelle scuole ... l’istituzione dello psicologo scolastico. Si tratta, evidenzia Lazzari, di “una figura che sia l’Oms e che l’Unicef ...